Ufficiale L'Inter Miami pesca in casa Barcellona: da Guayaquil arriva il promettente Obando

L’Inter Miami, club in cui militano fra gli altri gli ex Barcellona Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez e Leo Messi, si è assicurato un giovane talento sudamericano per rinforzare ulteriormente il proprio attacco.

Il club statunitense ha infatti tesserato in prestito fino a fine stagione, con opzione per acquistare il cartellino, il classe 2006 Allen Obando dal Barcelona Sporting Club di Guayaquil. Il giocatore ha esordito fra i professionisti ad appena 16 anni e in questa stagione ha disputato 23 gare, di cui due in Copa Libertadores, mettendo a segno quattro reti. Obando ha inoltre partecipato con le nazionali Under dell’Ecuador sia al preolimpico del 2024 sia alla Copa America Sub 20 giocata a gennaio dove ha messo a segno due reti in quattro gare. Inoltre l’attaccante ha già esordito con la nazionale maggiore.

"Sono emozionato di avere l'opportunità di continuare la mia carriera con una nuova sfida in un grande club come l'Inter Miami. - queste le prime parole del giovane ecuadoriano - Sono pronto a mettermi al lavoro per continuare a crescere come giocatore e aiutare i miei compagni di squadra e il Club a lottare per i nostri obiettivi questa stagione".