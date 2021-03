L'Old Firm regala sempre spettacolo: 1-1 fra Celtic e Rangers, gol e highlights della gara

La prima uscita dei Rangers campioni di Scozia è in casa dei rivali di sempre del Celtic. Ieri è andato in scena l'Old Firm, la gara delle gare del campionato scozzese: 1-1 il punteggio finale, le reti tutte nel primo tempo. Al gol di Elyounoussi per il Celtic, ha risposto, tanto per cambiare, il solito Morelos. Di seguito gol e highlights dell'Old Firm.