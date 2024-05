Ufficiale L'Osasuna e Garcia ancora insieme almeno fino al 2026. E c'è l'opzione per il 2027

Ruben Garcia continua la sua avventura con l'Osasuna. L'attaccante ha prolungato il suo contratto con il club di altri 2 anni con opzione per il terzo. Di seguito il comunicato della società:

"Il Club Atlético Osasuna ha raggiunto un accordo con Rubén García per prolungare il rapporto fino al 2026, con la possibilità di prolungare il rapporto contrattuale fino al 30 giugno 2027. In questo modo, il calciatore continuerà nell'entità rossa, almeno altri due corsi; estendendo la sua carriera nel club all'ottava stagione. La sua clausola rescissoria è fissata a 8.000.000 di euro nella Liga EA Sports. Rubén García Santos (14 luglio 1993; Xàtiva, Valencia) è uno dei calciatori più importanti che l'Osasuna ha avuto nella sua storia recente. È uno dei sopravvissuti di un progetto iniziato con la squadra della Seconda Divisione. Il suo arrivo nella stagione 2018/19 ha offerto un deciso salto di qualità verso il raggiungimento della promozione. Nelle cinque stagioni successive, il suo contributo ha giocato un ruolo molto rilevante nel raggiungimento di cinque soggiorni confortevoli nella massima categoria, nonché un secondo posto nella Copa del Rey e una qualificazione per l'Europa. Durante la sua carriera all'Osasuna, i tifosi hanno potuto apprezzare le sue indiscutibili doti tecniche, alle quali ha aggiunto il sacrificio difensivo e i 26 gol realizzati, un dato molto rilevante per un calciatore che occupa la seconda linea d'attacco. A parte le sue prestazioni straordinarie, Rubén García è stato un esempio di impegno, professionalità e comportamento, che lo hanno reso un calciatore amato e rispettato dall'Osasunismo".