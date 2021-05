La gioia di Klopp: "Dal nulla alla Champions in cinque settimane, non sembrava possibile"

Il Liverpool di Jurgen Klopp alla fine ce l'ha fatta: sarà Champions League! Il tecnico dei Reds, intervistato a caldo dopo il 2-0 al Crystal Palace che è valso il terzo posto finale in classifica, ha commentato così il traguardo raggiunto: "È una grande cosa. Se qualcuno me lo avesse detto cinque, sei, otto o dieci settimane fa, il terzo posto sarebbe sembrato fuori portata. Persino nei momenti positivi, infatti, non andava tutto bene e succedeva sempre qualcosa. Gli infortuni ci hanno perseguitati tutto l'anno, è stata davvero dura. Per questa squadra affrontare tutto ciò e poi arrivare terzi è una bella lezione di vita. Non potrei essere più felice. Dal nulla alla Champions in cinque settimane. È un grandissimo risultato".

