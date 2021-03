La rivoluzione Guardiolana non si ferma: assunti quattro astrofisici per gli allenamenti

Pep Guardiola è un rivoluzionario e continua a cercare nuovi orizzonti. Il tecnico catalano, come riporta il Daily Mail, ha inserito nel suo staff quattro scienziati. L'obiettivo è quello di rendere più complesse le sessioni d'allenamento del suo Manchester City, raccogliendo un numero sempre più elevato di dati e studiandoli in tutte le sfaccettature. "L'assunzione dei quattro astrofisici servirà principalmente per tracciare e monitorare ogni azione dei singoli giocatori", spiega Brian Prestidge, direttore della tecnologia del City Football Group, "attraverso un tipo di tecnologia 3D che utilizza più telecamere. Questo progetto non riguarderà non solo il Manchester City ma anche gli altri club del City Football Group, tra cui il New York City FC, il Girona e il Troyes".