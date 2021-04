La Premier contro i promotori della Superlega: "CEO e presidenti si dimettano, limite superato"

Le dimissioni di Ed Woodward, presidente esecutivo del Manchester United, non bastano. Secondo Sky Sports UK, i 14 club di Premier League esclusi dalla Superlega avrebbero chiesto la caduta di più teste dopo lo strappo clamoroso creatosi negli ultimi giorni e nonostante il dietrofront di tutte le big six, tornate all'ovile nel giro di 24 ore. Queste le dichiarazioni raccolte dall'emittente inglese: "I confini non solo sono stati superati, ma calpestati dappertutto. Ci era stato assicurato ripetutamente che la Superlega non fosse in programma. Dopo quello che è successo, non possiamo più trattare con queste persone. I proprietari di questi sei club hanno bisogno di trovare nuove persone che li rappresentino agli incontri della Premier League. Devono essere sostituiti. Essere in disaccordo è normale, tutti ci prendiamo cura dei nostri interessi, ma ci sono alcuni limiti che non possono essere superati. Se fossero andati fino in fondo, avrebbero rovinato gli altri 14 club, saremmo stati distrutti. Non abbiamo alcun problema con i loro tifosi, i giocatori, gli allenatori, ma abbiamo un grosso, grosso problema con i proprietari e gli amministratori delegati. Vorremmo cambiare i proprietari, ma sappiamo che non accadrà. A questo punto potrebbero sostituire alcune persone che erano al corrente della Superlega. Ci sentiamo ingannati, ciò che hanno fatto va contro tutto ciò per cui ci battiamo. Se dovesseo presentarsi di nuovo agli incontri, li ostacoleremo".