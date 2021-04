La rinascita di Lingard: 6 gol in 8 partite col West Ham. I londinesi faranno di tutto per riscattarlo

Quello di Jesse Lingard è uno dei trasferimenti più riusciti nella finestra di mercato di gennaio. Mai impiegato dal Manchester United, l'esterno offensivo è diventato un giocatore fondamentale nella corsa alla Champions League del West Ham: 6 reti segnate in 8 partite, più 4 assist. Un impatto inaspettato e che ha portato la squadra di Moyes a un clamoroso quarto posto in classifica. Una situazione a cui i tifosi hammers non sono abituati dopo anni di mediocrità o, peggio ancora, di lotte per non retrocedere. Per questa ragione i londinesi faranno di tutto per riscattarlo al termine della stagione, come riporta una fonte vicina al club a Sky Sports. Un trasferimento che ha rilanciato la carriera del 28enne: Lingard infatti è stato convocato dal ct dell'Inghilterra Gareth Southgate per le partite di qualificazioni ai Mondiali. Non accadeva da 18 mesi. E con la selezione inglese ha giocato per intero la partita contro San Marino, servendo un assist nel 5-0 finale. Scampoli di partita, invece, contro Albania e Polonia.