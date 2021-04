La stagione del PSG rischia di essere fallimentare. Il motivo? Troppe sconfitte in casa

Il Paris Saint-Germain rischia clamorosamente di restare a bocca asciutta. In campionato, la squadra di Pochettino è costretta a inseguire il Lille, mentre la sconfitta di ieri complica non poco i piani per la Champions League. Una stagione tutt'altro che esaltante, quella vissuta finora dai parigini, che trova la sua spiegazione in un semplice dato: quella di ieri contro il City di Guardiola è stata l'ottava sconfitta su 26 partite casalinghe giocate in tutte le competizioni. Per risalire a una simile statistica negativa, bisogna risalire alla stagione 2006-07. E France Football sottolinea anche che otto sono le sconfitte totali interne del PSG negli ultimi sei anni. Insomma, se sarà fallimento, il motivo principale sarà questo.