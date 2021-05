LaLiga, il campionato si deciderà il sabato. Partite anticipate per la finale di Europa League

La Liga ha comunicato il cambio orario per l'ultimo turno di campionato. Contemporaneità solo per sette partite, che si giocheranno al sabato alle 18. Questo per permettere al Villarreal, finalista di Europa League, di avere un giorno in più per prepararsi alla sfida contro il Manchester United. Il submarino amarillo affronterà il Real Madrid, che si gioca il titolo contro l'Atlético. Pertanto anche i colchoneros impegnati contro il Valladolid giocheranno allo stesso giorno e ora.