Le aperture in Inghilterra - Finale incredibile: sorride Klopp, piange il Leicester. E Pep fa festa

Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 24 maggio 2021, si parla in particolare dei verdetti della Premier League dopo l'ultima giornata disputata. In Champions Liverpool e Chelsea, fuori il Leicester all'ultimo respiro dopo il ko interno con il Tottenham. I Reds di Klopp invece fanno il loro dovere battendo per 2-0 il Crystal Palace. Festa City con la consegna del titolo. Pep Guardiola: "Aguero non è rimpiazzabile".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

