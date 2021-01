Le aperture in Inghilterra - Mou polemico. Lo United ritrova la vetta con Bruno Fernandes

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 2 gennaio 2021, si parla della ritrovata vetta della classifica della Premier League del Manchester United che, trascinato dal solito Bruno Fernandes, ha battuto l'Aston Villa per 2-1, agganciando il Liverpool a quota 33 punti. Spazio anche alle polemiche con José Mourinho in prima linea: "Poco professionale rinviare la gara (Tottenham-Fulham, ndr) 4 ore prima. Eravamo pronti per giocare, ci eravamo preparati e ci hanno mandato all'aria una settimana di lavoro".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "At the end of a storm"

Mirror Sport: "Red roar"

Star Sport: "Happy Bru year"

Daily Express: "We're run like u13s league"