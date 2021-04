Le aperture in Portogallo - Benfica, lotta Taarabt-Pizzi per un posto. Sporting, c'è Ruben Durao

"Taarabt e Pizzi, lotta per il posto vacante". Titola così di spalla l'edizione odierna di Record in merito agli affari di casa Benfica. In primo piano spazio allo Sporting CP con Ruben Amorim che non molla un centimetro: "Ruben il duro", si legge in prima pagina. "Una pietra nel cammino", titola invece A Bola in vista dell'importantissima sfida sul campo dello Sporting Braga.