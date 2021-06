Le aperture inglesi - Euro Horror, Eriksen finisce in ospedale. Ma ora è stabile

Il malore di Christian Eriksen è il tema portante anche sulle prime pagine dei tabloid inglesi. Il Sunday Telegraph pubblica lo scatto dell'abbandono del campo da parte del centrocampista interista e titola così: "La stella della Danimarca in ospedale dopo un malore a Euro2020". Ulteriori aggiornamenti anche dalla prima pagina di The Independent: "Eriksen stabile in ospedale dopo il malore". The Heralrd, scrivendo "Euro Horror", si limita ad un "Eriksen in ospedale".