Le aperture inglesi - Torna Maguire. Bale ispira il Galles. Benitez vuole l'Everton

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 17 giugno 2021, si parla in particolare dell'Europeo con il Galles che ha battuto la Turchia ed è vicino alla qualificazione al prossimo turno, con Bale e Ramsey grandi protagonisti. Spazio anche al mercato con Rafa Benitez che potrebbe 'tradire' i tifosi del Liverpool, per andare all'Everton. E poi c'è l'Inghilterra, attesa dalla sfida con la Scozia, con Maguire che si candida al rientro.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "That's magic"

The Daily Telegraph: "Princes of Wales"

Mirror Sport: "Mag for it"

Daily Express: "Harry's game"