Le aperture portoghesi - Porto, viaggio in prima classe. Ora il derby Sporting-Benfica

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 30 gennaio 2021, spazio alla vittoria del Porto, avversario della Juventus in Champions League, in Taça de Liga. Successo per 2-0 in trasferta contro il Gil Vicente, con i gol di Corona e Otavio che hanno permesso alla squadra di Conceiçao di strappare il pass per le semifinali. Intanto è tutto pronto per il big match del 1° febbraio tra Sporting e Benfica.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Viagem em 1ª classe"

Record: "Paulinho mais perto"