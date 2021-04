Le formazioni ufficiali di Leicester-Southampton: c'è Castagne, si gioca davanti a 4000 spettatori

vedi letture

L'appuntamento tra Leicester e Southampton è fondamentale per le due squadre e mette in palio la finale di FA Cup, per la quale il Chelsea ha già ottenuto il pass qualificazione dopo il successo di misura di ieri sul Manchester City. Teatro della sfida sarà lo splendido Wembley, che questa sera tornerà ad essere popolato dai tifosi (4000, per l'esattezza). Di seguito le formazioni ufficiali del match, che avrà inizio alle 19:30.

LEICESTER (3-4-1-2): Schmeichel; Fofana, Soyuncu, Evans; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Ayoze Pérez; Iheanacho, Vardy. Allenatore: Brendand Rodgers.

SOUTHAMPTON (4-4-2): Forster; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Djenepo, Ward-Prowse, Diallo, Armstrong; Ings, Redmond. Allenatore: Ralph Hasenhuttl.