Leicester, Rodgers: "Vogliamo vincere. Le assenze? Non ci penso, ho fiducia in chi giocherà"

vedi letture

Dopo lo 0-0 dell'andata, il Leicester è chiamato a una migliore prestazione contro lo Slavia Praga per superare i sedicesimi di finale di Europa League: "Noi vogliamo vincere la partita, è semplice - ha dichiarato il manager delle Foxes Brendan Rodgers - Sono fiducioso che con i giocatori che ho a disposizione riusciremo a portare a casa il passaggio del turno. Maddison non sarà disponibile, ed è un peccato. Ma non posso pensarci troppo, abbiamo altri calciatori e sono fiducioso che possano raggiungere l'obiettivo ugualmente". Una battuta anche sulle dimissioni di Lennon come tecnico del Celtic: "Sono triste quando un allenatore perde il proprio posto, soprattutto se si tratta di un amico. È una leggenda del club e la sua eredità rimarrà intatta per sempre".