Leicester, Soumare: "Orgoglioso di giocare in Premier, è il giusto passo avanti per me"

Il neo acquisto del Leicester Boubakary Soumare ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore delle Foxes al sito ufficiale del club: "Sono davvero orgoglioso di arrivare in Premier League e giocare per un grande club come il Leicester. Mi aiuterà davvero a migliorare le mie prestazioni e a crescere come giocatore. Quindi penso che questo sia il giusto passo avanti per me. Il Leicester è molto ambizioso. Quando mi hanno parlato dei loro piani e di cosa volevano fare con me, ho capito subito che sarei voluto venire. Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui e darò tutto me stesso per la squadra e per il club per rendere tutti felici".