Leno e un addio all'Arsenal: "Ho due anni di contratto ma potrebbe arrivare una nuova avventura"

Ancora due anni di contratto davanti con l’Arsenal ma un futuro ancora da decifrare. Può essere questo un modo per descrivere il momento di Bernd Leno, portiere tedesco dei Gunners che nel corso di un’intervista al London Evening Standard ha affrontato proprio il tema legato al suo futuro: “Sono felice in questo club, ma non so cosa potrà accadere in estate. Potrebbe arrivare anche il momento di una nuova avventura. Ho ancora due anni di contratto ma avendo 29 anni penso di avere ancora qualche stagione in più davanti a me”.