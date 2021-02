Levante-Atletico Madrid 1-1, le pagelle: Fernandez saracinesca, Llorente ispirato. Male Correa

Queste le valutazioni di Levante-Atletico Madrid, gara terminata 1-1.

LEVANTE-ATLETICO MADRID 1-1

Marcatori: 18’ Bardhi (L), 37’ M.Llorente (A)

LEVANTE

Fernandez 7 – Il migliore in campo del Levante nell’arco dei 90 minuti, per come tiene a galla la squadra con interventi importanti soprattutto dopo il pareggio di Llorente.

Miramon 6 – Buon inizio sul piano difensivo da parte del terzino, che poi soffre l’intraprendenza crescente di Saùl e Carrasco. Nel finale mette in mezzo il cross per poco non trasformato in gol da Clerc.

Postigo 6,5 – Ha un cliente scomodo come Suarez, che gli sfugge per poi tentare la conclusione. Nella maggior parte dei casi, però riesce a contenerlo.

Rober 6 – La sua gara, nel complesso ordinata e attenta, è condizionata dalla deviazione su tiro di Llorente che spiazza Fernandez e vale l’1-1.

Clerc 6,5 – Partita dai due volti per il terzino, tra i più in ombra nella prima frazione di gioco. Decisamente meglio nella ripresa, quando sfiora anche il gol della vittoria nel finale.

De Frutos 6 – Tra i più attivi in maglia rossoblù sul piano offensivo. Suo, infatti, l’assist che permette a Bardhi di firmare il vantaggio. Cala nella ripresa. (Dall’81’ Vezo s.v.)

Malsa 5,5 – Va sempre più in difficoltà nel confronto con i dirimpettai madrileni, inizialmente timidi e poi padroni della mediana.

Radoja 6 – Buona prova in fase d’interdizione, soprattutto nella prima mezz’ora. Quando l’Atletico alza il baricentro, cala di incisività come tutta la mediana del Levante. (Dal 46’ Duarte 6 – Gioca un’ottima ripresa, soprattutto sul piano del contenimento delle avanzate biancorosse)

Morales 5,5 – Poche iniziative sulla corsia di sinistra, alla quale non fa da contraltare una prova da sottolineare sul piano difensivo. (Dal 71’ Gomez 5,5 – Il suo ingresso in campo non aumenta la pericolosità offensiva del Levante)

Roger 6 – Viene contenuto più volte bene dai centrali dei Colchoneros, ma quando può prova a rendersi pericoloso e ci riesce andando vicino a colpire la traversa. (Dall’81’ Son s.v.)

Bardhi 6,5 – Parte da esterno sinistro, per poi accentrarsi ed entrare sempre più nel vivo dell’azione. Su invito di De Frutos, porta il Levante in vantaggio. (Dall’86’ Rochina s.v.)

ATLETICO MADRID

Oblak 6,5 – Perde nel confronto con Bardhi, per poi non essere chiamato in causa in molte altre circostanze nel primo tempo. Nel finale si supera sul tentativo di Clerc.

Savic 6 – Coriaceo nella protezione dell’area di rigore e determinante anche in quella avversaria, salendo sempre sui calci piazzati. Qualche errore di troppo nella ripresa.

Gimenez 6,5 – Guida la difesa dell’Atletico con grande autorità, lasciando ben poche occasioni agli attaccanti avversari.

Hermoso 6 – Parte da centrale di sinistra, per poi allargarsi nel ruolo di terzino e tentare qualche sortita offensiva.

Vrsaljko 6 – Inizia il match con un buon piglio, mettendo in mezzo qualche pallone interessante. Meno coinvolto nei minuti successivi. (Dal 46’ Kondogbia 6 – Si piazza in mezzo, dando una mano nella battaglia che va in scena a metà campo nel corso della ripresa)

M.Llorente 7 – Prosegue il suo momento magico, soprattutto sul piano dell’efficacia offensiva. Segna la rete del pareggio e va poi vicino alla doppietta.

Koke 6,5 – Cresce con il passare dei minuti, dando sempre più qualità e geometrie alla manovra dell’Atletico Madrid. (Dall'81’ Torreira s.v.)

Carrasco 6 – Importante in fase di costruzione della manovra e per come accompagna con grande costanza l’azione offensiva sul settore sinistro del campo. (Dal 66’ Joao Felix 5,5 – Impatto non eccezionale del talento portoghese, alla ricerca della migliore condizione)

Saùl 6,5 – Si scambia spesso la posizione con Cararsco, andando vicino al gol con una conclusione deviata in angolo da Fernandez.

Correa 5 – Qualche giocata di qualità da parte sua, in una gara nel complesso al di sotto dei suoi standard. Ad inizio ripresa, sbaglia un gol a pochi passi da Fernandez. (Dall’81’ Vitolo s.v.)

Suarez 5,5 – Lotta come un leone contro tutta al difesa avversaria, impegnando severamente Fernandez in un paio di occasioni. Viene contenuto meglio nella seconda frazione di gioco.