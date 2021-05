Lewandowski: "Il Bayern è fantastico. Il record? Non avrei immaginato di batterlo. E su futuro..."

Intervistato da Canal+, l'attaccante del Bayern Monaco e della nazionale polacca Robert Lewandowski ha parlato del suo futuro: "Ho una mente aperta. Il Bayern è fantastico, è un grande club e la città è fantastica. Tuttavia, sono sempre curioso di una nuova cultura. Ma se la incontrerò come calciatore o dopo la fine della mia carriera, non lo so ancora. I 41 gol in Bundesliga? Non sono ossessionato dai record. Quando accetto nuove sfide, cerco di fare ciò che nessuno ha mai fatto perché mi spinge a fare sapere meglio. Onestamente, pensavo di non potermi avvicinarsi a questo record. Soprattutto perché non ho giocato per alcune partite, sono stato infortunato per una parte della stagione. E non me ne rendo conto davvero della grandezza, non lo sento davvero e forse è un bene".