Liga, la classifica aggiornata: l'Atletico Madrid torna in vetta, il Barcellona è a -10

Dopo i risultati della domenica di Liga, la vetta della classifica è tornata all'Atletico Madrid che ha risposto al Real battendo 2-1 l'Alaves e superando i blancos. Sono volati a quota 38 in classifica i colchoneros, che hanno 10 punti in più del Barcellona vittorioso per 1-0 in casa dell'Huesca. Ennesimo stop invece per la Real Sociedad che comunque è terza.

LIGA - TURNO 17

Villarreal-Levante 2-1

Betis-Siviglia 1-1

Getafe-Valladolid 0-1

Real Madrid-Celta Vigo 2-0

Domenica 3 gennaio

Athletic-Elche 1-0

Alaves-Atl. Madrid 1-2

Eibar-Granada 2-0

Real Sociedad-Osasuna 1-1

Huesca-Barcellona 0-1

Lunedì 4 gennaio

21.00 Valencia-Cadiz

CLASSIFICA: Atletico Madrid 38**, Real Madrid 36, Real Sociedad 30, Villarreal 29, Barcellona 28*, Siviglia 27**, Granada 24*, Celta Vigo 23, Athletic 21, Betis 20, Cadiz 19*, Eibar 19, Levante 18*, Alaves 18*, Valladolid 18, Getafe 17*, Elche 16***, Valencia 15*, Osasuna 14*, Huesca 12.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno