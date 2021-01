Ligue 1, colpaccio del Saint-Etienne: vittoria per 1-0 a Nizza firmata Abi a due minuti dalla fine

Colpo esterno del Saint-Etienne, che torna a casa con tre punti dalla trasferta di Nizza. 1-0 il risultato del match valido per il 22° turno di Ligue 1, deciso dalla rete di Abi all'88'. 26 lunghezze in classifica per i padroni di casa, 22 per gli ospiti.