Ufficiale Louis Mouton lascia a zero il St Etienne, ha firmato con una rivale di Ligue 1 fino al 2028

vedi letture

Una mezza sorpresa l’annuncio di Louis Mouton come nuovo giocatore degli Angers. Il centrocampista francese, classe 2002, aveva annunciato sui suoi social network tre giorni fa la sua partenza dal Saint-Etienne essendo finito in scadenza di contratto con il club del Forez. Da parametro zero ha deciso di rimanere in Francia, a giocare in Ligue 1 e a firmare con il club nero-bianco fino al 2028.

Il comunicato ufficiale

"Angers SCO è orgoglioso di annunciare la firma del centrocampista Louis Mouton con un contratto fino al 2028. Arriva a parametro zero proveniente dall’AS Saint-Étienne. Nato il 3 giugno 2002, Louis Mouton è cresciuto nelle giovanili dell’AS Saint-Étienne, dove ha trascorso nove anni prima di firmare il suo primo contratto professionistico nel 2022.

Nella sua prima stagione da professionista ha disputato sedici partite in tutte le competizioni con l’ASSE, segnando un gol. Nella stagione successiva è stato ceduto in prestito al Pau. Nel club dei Pirenei Atlantici ha giocato una stagione completa, partecipando a trenta partite e segnando due gol, affermandosi grazie alle sue prestazioni come titolare nel centrocampo del Pau.

Questo prestito proficuo gli ha permesso, al ritorno, di imporsi nel gruppo dello Saint-Étienne per la stagione 2024-2025 di Ligue 1 McDonald’s. Nell’ultimo campionato, Louis Mouton ha preso parte a 25 incontri, di cui dodici da titolare. Come nuovo giocatore di Angers, porterà tutte le sue qualità tecniche e fisiche al gruppo guidato da Alexandre Dujeux. L’intero club desidera dare a Louis un caloroso benvenuto ad Angers SCO!"