Ligue 1, risultato a sorpresa nel posticipo: il Lione cade in casa con il Metz e perde la vetta

Dopo tre vittorie consecutive e il pareggio contro il Rennes, l'Olympique Lione trova la seconda sconfitta in Ligue 1 della sua stagione. Al Parc OL finisce 1-0 per il Metz grazie ad una rete arrivata quasi a tempo scaduto (90') di Leya. I ragazzi di Rudi Garcia perdono così la vetta. PSG e Lille in questo turno hanno vinto e operato dunque il sorpasso in classifica. OL ora terzo, mentre il Metz sale al nono posto.