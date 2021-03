Ligue 1, vince il Lione e al momento è primo. Bene anche il Lens, cade il Metz

Importante vittoria del Lione per 1-0 contro il Rennes nel primo turno delle gare di oggi in Ligue 1, con la formazione di Rudi Garcia che ha appaiato momentaneamente il Lille in testa alla classifica in attesa delle partite che inizieranno alle 21. Successi anche per Brest, Angers, Nizza e Lens. Di seguito i risultati e le gare in programma in serata:

Brest-Dijon 3-1

Lione-Rennes 1-0

Metz-Angers 0-1

Nizza-Nimes 2-1

St. Etienne-Lens 1-3

Alle 21:

Bordeaux-PSG

Lille-Marsiglia

Montpellier-Lorient

Nantes-Reims

Strasburgo-Monaco