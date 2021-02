Ligue 1, vittoria al fotofinish del Metz sul campo del Bordeaux: decide un gol di Gonçalves

vedi letture

Il Metz strappa tre punti pesantissimi al Bordeaux al Matmut Atlantique. Padroni di casa in vantaggio dopo quattordici minuti con Samuel Kalu, e raggiunti poco oltre il settantesimo da Thomas Delaine, al suo secondo centro stagionale in Ligue 1. Di Gonçalves il gol-vittoria, messo a segno in pieno extra-time. Vittoria che consente ai granata di salire momentaneamente al quinto posto in classifica, a quota quarantuno punti.