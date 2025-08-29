Ufficiale Lilla, rinforzo importante per il reparto offensivo. Dai Rangers arriva Hamza Igamane

Il Lilla ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante marocchino Hamza Igamane, che firma un contratto quinquennale - fino al 2030 - e lascia così i Rangers di Glasgow. Il 22enne, considerato uno dei giovani più promettenti del calcio africano, va ad arricchire un reparto offensivo già rafforzato da nomi come Olivier Giroud, Felix Correia e Marius Broholm.

Originario di Témara, Igamane si è formato nel settore giovanile del FAR Rabat e ha esordito in prima squadra a 18 anni. Con il FAR è diventato titolare e nel 2023 ha vinto il campionato marocchino, disputando anche la Coppa delle Confederazioni. La stagione 2022-23 lo ha consacrato ulteriormente con la vittoria della CAN U23 con la nazionale giovanile marocchina e l’esordio nella nazionale maggiore nel marzo 2025.

Nel 2024 il salto in Europa: ai Rangers, Igamane si è messo subito in luce, chiudendo la stagione 2024/25 con 16 gol in 46 presenze, inclusi 4 centri in Europa League. Tra le sue prestazioni più memorabili, il doppio gol contro il Nizza e la rete al Tottenham, futuro vincitore della competizione. È stato nominato “Miglior giovane della stagione” in Scozia. Igamane è un attaccante esplosivo e generoso, abile nei duelli, efficace davanti alla porta e incisivo nel pressing. Capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e di giocare in profondità, il giovane marocchino rappresenta un profilo versatile.