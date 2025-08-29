Cavese, colpo d'esperienza in mezzo al campo: ha firmato il nigeriano Awua
Come anticipato il centrocampista Theophilus Awua è un nuovo calciatore della Cavese. Il calciatore, svincolato dopo il fallimento della SPAL, ha infatti firmato un contratto biennale con il club campano. Questo il comunicato ufficiale:
"Cavese 1919 Srl rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Theophilus Awua.
Nato in Nigeria il 24 aprile 1998, cresce nel settore giovanile dello Spezia con una parentesi all'Inter prima di approdare alla Juve Stabia nella stagione 2017/18 dove esordisce tra i professionisti.
Ha vestito in Serie B le maglie di Spezia, Livorno e Cittadella, ma vanta una grande esperienza in Lega Pro con Rende, Bari, Pro Vercelli, Crotone ed Atalanta U23. Lo scorso anno alla Spal 27 presenze ed 1 gol.
Ha scelto la maglia numero 5 legandosi al club metelliano sino al 30 giugno 2027".
