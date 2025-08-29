Ufficiale Reggiana, colpo in difesa: ecco il centrale Magnani dal Palermo. Arriva in prestito

Si attendeva ormai solo l’ufficialità del passaggio di Giangiacomo Magnani dal Palermo alla Reggiana ed nella giornata di oggi è arrivata. Il club rosanero infatti ha pubblicato una nota sui propri canali ufficiali per annunciare il trasferimento:

“Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’AC Reggiana il calciatore Giangiacomo Magnani. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo.

A Giangiacomo un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Il centrale difensivo classe ‘95 torna dunque a casa, è nativo di Correggio, e per la prima volta in carriera - settore giovanile escluso - vestirà la maglia granata. La decisione di lasciare la piazza siciliana, dove era arrivato sei mesi fa e si era subito contraddistinto come leader difensivo, è arrivata a causa di problematiche familiari che lo hanno tenuto lontano da Palermo nel corso dell’estate e spinto ad avvicinarsi a casa.

Questo il comunicato del club emiliano:

"AC Reggiana comunica di avere acquisito a titolo temporaneo dal Palermo FC le prestazioni sportive del difensore centrale Giangiacomo Magnani, che vestirà in prestito la maglia granata fino al 30 giugno 2026.

Nato a Correggio e cresciuto nel settore giovanile della Reggiana, Magnani ha iniziato nella stagione 2018/19 con il Sassuolo un percorso in Serie A fatto di oltre 140 presenze in 7 campionati, indossando anche i colori di Brescia, Hellas Verona e Sampdoria. Nell’ultimo mercato invernale il trasferimento a Palermo, dove ha disputando 13 partite in Serie B nella seconda metà di stagione.

Bentornato a Reggio Emilia, Giangiacomo".