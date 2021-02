Lille, Galtier: "Ajax squadra molto forte, servirà lo stesso approccio dell'anno scorso"

Alla vigilia del match contro l'Ajax, il tecnico del Lille Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa: "L'approccio? Come la scorsa stagione in Champions League. L'Ajax è una squadra molto forte. Una grande istituzione europea, con un modello di gioco molto preciso. Non ha cambiato rispetto alla scorsa stagione, vale a dire ha mantenuto il suo stile molto offensivo e aggressivo. Si prende molti rischi ma forse è legato al suo campionato. Ma anche se la squadra ha perso giocatori importanti, ha messo tanta velocità, segnano e hanno grande qualità tecnica e buona organizzazione”.