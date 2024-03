Ufficiale Lille, rinnovo di contratto per Malouda: il figlio d'arte firma fino al 2027

Arrivato la scorsa estate dal Rennes, Aaron Malouda ha appena rinnovato il suo contratto con il Lille fino a giugno 2027. Figlio d'arte, Aaron è figlio dell'ex nazionale francese Florent Malouda, ha lo stesso ruolo (esterno offensivo) del papà e in questa stagione ha già esordito sia in campionato che in Conference League e pure in Coupe de France, anche se non è ancora entrato in pianta stabile nel giro della prima squadra.

Di seguito l'annuncio del club francese: "Il LOSC è lieto di ufficializzare il prolungamento di Aaron Malouda fino al 2027. Arrivato la scorsa estate dal Rennes, il giovane centrocampista ha rapidamente dimostrato le sue qualità e un notevole margine di crescita. Le prestazioni dell'ormai nazionale francese U19 (5 presenze) gli hanno permesso di fare la sua prima presenza in Ligue 1 lo scorso ottobre, contro il Le Havre, e poi pochi giorni dopo in UEFA Europa Conference League, al Klaksvik".