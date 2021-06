Lione, Aulas: "Dopo la sconfitta contro il Nizza volevo lasciare la presidenza del club"

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha confidato nel corso di un'intervista, che la delusione per il mancato accesso alla prossima Champions League lo stava per spingere a lasciare il suo ruolo nel club: "È stata una tragedia, è una delle poche volte in cui ho pensato di farmi da parte. Lo dico sinceramente. Mai avrei immaginato di perdere la aprtita contro il Nizza. Ho avuto l'impressione che loro esultassero come se avessero vinto un Mondiale e invece giocavano per niente. Chissà. Perdere quella partita era impossibile".