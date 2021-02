Lione, De Sciglio chiaro sul proprio futuro: "Spero di restare qui anche la prossima stagione"

Mattia De Sciglio ha le idee chiare. Il difensore del Lione, in prestito dalla Juventus, ha dichiarato in conferenza stampa di volere "restare anche per la prossima stagione". Nella prossima finestra di mercato, dunque, le parti potrebbero accordarsi per un trasferimento a titolo definitivo.