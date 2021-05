Lione, Rudi Garcia: "Dobbiamo sperare in un passo falso degli avversari per salire sul podio"

4-1 al Lorient e terzo posto momentaneo per il Lione di Rudi Garcia, che al momento sarebbe in Champions League ma che ancora attende la partita del Monaco, di scena domani contro il Reims. Al termine della sfida, l'allenatore dei lionesi Rudi Garcia ha così commentato la prestazione dei suoi, analizzando il finale di stagione a tre partite dalla fine: "In termini di ritmo, siamo stati troppo lenti in manovra nel primo tempo. Abbiamo sempre fatto un tocco in più ma dopo l'intervallo siamo stati più determinati. Il gol di Houssem Aouar ci ha permesso di passare in vantaggio e di fronte a squadre come il Lorient dobbiamo segnare per riuscire a farli uscire. Alla prossima dovremo vincere a Nîmes e non sarà facile perché stanno lottando per restare in Ligue 1. Tutto è ancora aperto, dai posti europei alla retrocessione. È difficile vincere le partite ma dovremo farlo a Nîmes. Dobbiamo trarre il massimo vantaggio sperando in un passo falso dei nostri avversari per salire sul podio".