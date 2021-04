Lipsia: dietrofront Glasner, avanti Marsch. Accordo col tecnico statunitense

Nuove indiscrezioni circa la panchina del Lipsia, dopo l'addio a fine stagione di Julian Nagelsmann che guiderà il Bayern Monaco. Nella giornata di ieri sono emersi tre candidati, con Marsch e Glasner in vantaggio su Pellegrino. Il Kicker in queste ore scrive di un sorpasso dell'attuale tecnico del Salisburgo nei confronti dell'allenatore del Wolfsburg, al punto che la trattativa sia già al rettilineo finale, con un accordo tra le parti. Americano del Wisconsin, 48 anni, Marsch ha il vantaggio di conoscere già il mondo Red Bull e di aver già maturato esperienza a Lipsia, come vice di Ralf Rangnick nell'interregno 2018-19. Su di lui si erano mosse anche Eintracht Francoforte (che cerca un sostituto di Adi Hutter) e il Tottenham per il dopo-Mourinho.