DIRETTA LIGUE 1 - Vince il Dijon, tre match in parità.

16.58 - Giampaolo Gaias vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata con gli approfondimenti di TMW.

16.55 - Vince il Dijon sul Nizza per 2-0. Le restanti partite terminano in parità. 1-1 tra Brest e Lens così come tra Nimes e Strasburgo. 0-0 insipido tra Reims e Metz.

BREST-LENS 1-1

COMINCIA IL MATCH

3' - Subito in cambio per i padroni di casa. Esce per infortunio dopo tre minuti Romain Philippoteaux.

27' - Lens che primeggia nel possesso palla ma il gol non arriva. Ancora 0-0.

39' GOL DEL BREST - Irvin Cardona insacca il gol del vantaggio dopo una palla vagante in area.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIO RIPRESA

64' - Girandola di cambi per il Lens, alla ricerca del gol del pareggio.

72' PAREGGIO DEL LENS - Gael Kakuta è freddo dal dischetto e trova il pari.

85' - Lens in 10 per il doppio giallo a Fortes.

88'- Lens addittura in 9. Espulso per doppio giallo anche Banza.

89' - Rosso anche per il Brest. Espulso Jean Paul.

FISCHIO FINALE

DIJON-NIZZA 2-0

COMINCIA IL MATCH

10' - Partita che non si sblocca e viaggia sull'equilibrio.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIO RIPRESA

50' VANTAGGIO DEL DIJON - Fouad Chafik trova il gol del vantaggio abile a sfruttare un'occasione nata da una palla vagante.

78' RADDOPPIO DEL DIJON - Rigore perfetto di Yassine Benzia che insacca il gol del 2-0.

FISCHIO FINALE

NIMES-STRASBURGO 1-1

COMINCIA IL MATCH

16' - Grande equilibrio in campo e squadre che si stanno annullando a vicenda.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIO RIPRESA

48' - Straburgo in 10 per il rosso diretto sventolato a Frederic Guilbert.

56' GOL DEL NIMES - Padroni di casa avanti con il rigore di Renaud Ripart.

82' PAREGGIO DELLO STRASBURGO -Gli ospiti sbagliano un rigore ma poi sulla ribattuta è lesto Dimitri Lienard a insaccare il pari.

FISCHIO FINALE

REIMS-METZ 0-0

COMINCIA IL MATCH

12' - Provano a fare la partita i padroni di casa con un possesso palla prolungato.

31' - Spinge il Metz che in questo momento sembra essere più in palla ma il gol non arriva.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIO RIPRESA

58' - Reims pericoloso con ben 13 conclusioni in porta ma il gol non arriva.

FISCHIO FINALE

14.15 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 15.

14.15 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla trentatreesima giornata di Ligue 1. Sono quattro le gare che seguiremo in contemporanea.