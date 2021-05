live DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Nantes, Metz e Lorient

16.54 - Finiscono i match. Vincono Nantes, Metz e Lorient. Pareggio tra Nimes e Reims.

BREST-NANTES 1-4

COMINCIA IL MATCH

16' VANTAGGIO DEL NANTES - Trovano il vantaggio gli ospiti con Simon, bravo a girare in porta un pallone vagante in area.

28' RADDOPPIA IL NANTES - Ludovic Blas trova il gol del 2-0 per gli ospiti con una gran botta che si insacca sotto la traversa.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

55' - Ospiti in controllo grazie al doppio vantaggio. Brest finora incapace di reagire.

57' TRIS DEL NANTES - Imran Louza cala il tris chiudendo in maniera forse definitiva il match.

63' POKER DEL NANTES - Segna ancora il Nantes con Kalifa Coulibaly che cala il poker. Notte fonda per il Brest.

83' GOL DEL BREST - Romain Faivre sigla il gol della bandiera per il Brest.

FINE PARTITA

DIJON-METZ 1-5

COMINCIA IL MATCH

12' - Partita molto combattuta in mezzo al campo. Giallo nel Metz sventolato a Yade.

26' - Grande equilibrio in campo, le due squadre finora non riescono a creare grossi pericoli.

37' VANTAGGIO DEL METZ - Lamine Gueye porta avanti i suoi con un bel destro dopo una bella azione in velocità.

42' RADDOPPIO DEL METZ - Segna ancora il Metz. Stavolta è Pape Sarr che trova un gran gol all'incrocio dei pali dopo un bel destro.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

49' - Mama Balde riapre la partita trovando il gol dell'1-2 in avvio di ripresa.

71' TRIS DEL METZ - Sfortunato autogol di Fouad Chafik che vale il tris degli ospiti.

82' POKER DEL METZ - Stavolta è Vagner a trovare il gol che vale il poker.

87' POKERISSIMO DEL METZ - Arriva anche il quinto gol del Metz con Dylan Bronn.

FINE PARTITA

LORIENT-ANGERS 2-0

COMINCIA IL MATCH

14' - Lorient che fa la partita con un possesso palla rivelatosi finora sterile.

15' Angers in 10 uomini. Espulso per un'entrataccia Lassana Coulibaly.

44' VANTAGGIO DEL LORIENT - Yoane Wissa sblocca la partita realizzando il calcio di rigore assegnato per un fallo di mano.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

49' RADDOPPIA IL LORIENT - Trevoh Chalobah è lesto in area e trova il pallone da spingere in rete che vale il 2-0.

51' - Anche il Lorient in 10 uomini dopo l'espulsione per doppio giallo di Laporte.

FINE PARTITA

NIMES-REIMS 2-2

COMINCIA IL MATCH

22' - Reims che sta comandando nel possesso palla mentre le occasioni latitano da ambo le parti.

31' VANTAGGIO DEL REIMS - Nathanael Mbuku trova l'angolino con una conclusione forte e precisa e porta avanti i suoi.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

47' PAREGGIA IL NIMES - Renaud Ripart rimette in parità il match con una zampata su un pallone vagante in area.

72' VANTAGGIO DEL NIMES- Moussa Kone trova il gol del vantaggio grazie a un bel colpo di testa.

81' PAREGGIA IL REIMS - Alexis Flips trova la deviazione vincente che riporta in parità la partita.

FINE PARTITA

