Liverpool-Everton 0-2, le pagelle: Richarlison-Sigurdsson lanciano Ancelotti

LIVERPOOL-EVERTON 0-2

Marcatori: 3' Richarlison (E), 83' rig. Sigurdsson (E)

LIVERPOOL

Alisson 6 - Non può nulla sul gol di Richarlison, in occasione del rigore di Sigurdsson intuisce l'angolo ma non riesce a respingere.

Alexander-Arnold 5,5 - Riesce raramente a spingere sulla corsia di sua competenza, chiuso dalle pedine di Ancelotti. Nel finale causa, con una ingenuità, il penalty che toglie ogni speranza di rimonta ai "Reds".

Kabak 5 - Si fa trovare in ritardo nell'azione che porta al momentaneo 0-1, dimostrando di non avere ancora ben chiari quelli che sono gli schemi difensivi di Klopp. Spesso e volentieri arrivano sul pallone per secondo, favorendo gli avversari.

Henderson 5,5 - Costretto a giocare in un ruolo non suo, non è esente da errori: così come Kabak, anch'egli è tutt'altro che "sul pezzo" nell'imbucata di Rodriguez per Richarlison. Un infortunio lo costringe ad uscire dal campo nel primo tempo (Dal 29' Phillips 6 - Entrato a freddo, prova a non sfigurare e si procura anche una chance da gol nella prima frazione)

Robertson 5,5 - Non riesce a creare spunti sulla sinistra perché, al pari di Alexander-Arnold, viene costantemente braccato dai giocatori dell'Everton.

Thiago Alcantara 5 - Non è certamente il Thiago Alcantara dei tempi migliori: non riesce in alcun modo a far la differenza in positivo in mezzo al campo (Dall'87' Origi s.v.)

Wijnaldum 5 - Un fantasma a centrocampo. Gestisce a dovere i palloni che transitano dalle sue parti, ma non trova mai i compagni in profondità.

Jones 5,5 - Autore di un tiro in porta nella prima frazione e poco altro, gli manca continuità (Dal 63' Shaqiri 6 - Nei trenta minuti che gli vengono concessi, si propone spesso in avanti per cercare di riaprire la contesa ma non riesce nell'intenzione)

Salah 5 - Serata incolore per l'attaccante egiziano ex Roma, che ha peccato in più circostanze di altruismo negli ultimi metri sprecando così alcune importanti opportunità.

Firmino 4,5 - Prosegue a vista d'occhio l'involuzione del brasiliano, anche stasera mai realmente in partita. Quando avrebbe l'occasione per far male, non è mai preciso: più palloni in curva che nello specchio.

Mané 5,5 - Uno degli ultimi ad arrendersi, non ha alcuna intenzione di lasciare strada libera all'Everton e lo fa vedere fin dal gol dello 0-1: non essendo assistito a dovere dal resto della squadra, però, si trova costretto a capitolare.

EVERTON

Pickford 7 - Il portiere ospite chiude la saracinesca in almeno quattro circostanze: è la sua serata, prestazione impeccabile dall'inizio alla fine.

Coleman 6 - Nel primo tempo è solo un riflesso di Alisson a negargli la gioia del gol. Sempre attento e preciso quando gli si richiede di intervenire.

Holgate 6,5 - Una certezza al centro della difesa per Ancelotti. Importante, in particolare, nel secondo tempo durante l'assalto (reso poi vano dal rigore di Sigurdsson) dei "Reds".

Keane 7 - Solidità, concretezza e massima attenzione in fase difensiva: non sbaglia niente, arrivando sempre in anticipo rispetto agli attaccanti del Liverpool. Incontrastabile sulle palle alte.

Godfrey 6,5 - Prestazione di ottimo livello per il numero 22, autore di almeno due chiusure provvidenziali su Salah.

Doucouré 6 - Perde un'infinità di palloni nel primo tempo, entra in partita con trenta minuti abbondanti di ritardo riuscendo a concludere con una sufficienza risicata ma comunque meritata.

Davies 6,5 - Doucouré perde i palloni... e lui va a recuperarli: punto fermo del centrocampo dell'Everton, alterna al meglio la fase difensiva con quella offensiva confermandosi un'ottima cerniera tra difensori e attaccanti.

Gomes 6 - Il portoghese ci mette tutta l'esperienza possibile e riesce a fare la differenza. Abbastanza nervoso, viene tolto dal campo prima del previsto perché già ammonito (Dal 59' Sigurdsson 6,5 - Mette in ghiaccio la partita con una perfetta esecuzione dal dischetto, grande impatto)

Rodriguez 6,5 - Il guizzo del campione è il servizio in verticale per Richarlison che coglie di sorpresa la coppia di centrali difensivi del Liverpool. La classe non è acqua, basta poco per prendersi la scena (Dal 62' Calvert-Lewin 6,5 - Entra in campo con grande convinzione, procurandosi il calcio di rigore poi realizzato da Sigurdsson)

Digne 6,5 - Grande sacrificio per l'ex giocatore della Roma, che termina la partita in precarie condizioni fisiche dopo aver speso tantissime energie.

Richarlison 6,5 - Non ha alcun problema a battere Alisson da distanza ravvicinata sull'assist di James Rodriguez. Atteggiamento molto buono, Ancelotti sarà sicuramente soddisfatto (Dall'86' Iwobi s.v.)