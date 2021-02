Liverpool, Klopp difende Alisson dopo il disastro col City: "Anche i portieri commettono errori"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, difende Alisson. Il portiere brasiliano è stato protagonista di una prestazione da incubo contro il Manchester City, incassando quattro reti ed essendo soprattutto responsabile in modo evidente di due gol: "Non era contento di ciò che gli è capitato, ma è molto importante rendersi conto che i portieri, in una lunga carriera, commettono errori. È raro che un giocatore delle qualità di Alisson commetta due errori in una partita. Non ci sono critiche da parte dei ragazzi".