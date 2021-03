Liverpool, Klopp sull'infortunio a Rui Patricio: "In questi momenti ogni cosa perde importanza"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta l'infortunio rimediato da Rui Patricio nel corso della partita vinta dai reds per 1-0. Momenti di paura per il portiere portoghese a seguito di uno scontro fortuito col compagno di squadra Coady: "L'infortunio di Rui Patricio è stato terribile anche se personalmente non l'ho visto. Ho visto l'impatto ma non tutta la situazione che si è creata. Ho visto il gol e poi la bandierina che si è alzata. Mi ha sorpreso vedere il portiere infortunato a terra, poi mi hanno spiegato cosa era successo. In questi momenti ogni cosa perde importanza".