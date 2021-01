Liverpool, rabbia Klopp: "Più rigori al Man United in due anni che a noi in cinque anni e mezzo"

Jurgen Klopp arrabbiato dopo il ko del suo Liverpool contro il Southampton. I reds restano al comando della classifica a pari punti con il Manchester United, ma con i red devils che hanno una partita in meno. Il tecnico torna su un episodio dell'incontro del "St. Mary's Stadium" dove non è stato concesso un rigore ai suoi per atterramento di Mané: "Per me il rigore era netto, vado dal quarto ufficiale per chiedere se rivedranno l'azione al VAR è la risposta è stata: 'Già fatto, niente rigore'. Sicuri al 100%. Vorrei capire con che velocità siano andati a rivedere l'azione da ogni angolo giusto per poter capire. Ma era tutto già stato visto, nessun rigore al 100%. Non possiamo farci nulla, so soltanto che lo United ha avuto più rigori negli ultimi due anni che il Liverpool negli ultimi cinque anni e mezzo. Non ho idea se sia mia la colpa o di come possa essere possibile. Ma questa realtà non giustifica la nostra prestazione".