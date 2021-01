Liverpool-Wijnaldum, trattative a un punto morto. Klopp: "Ho già detto tutto sulla questione"

Le trattative per il rinnovo di Georginio Wijnaldum col Liverpool, col quale è in scadenza di contratto, sono arrivate a un punto morto. Lo stesso Jurgen Klopp in conferenza stampa ha dichiarato: "Non c'è davvero nulla da dire. Penso di aver detto già tutto a riguardo dei miei apprezzamenti nei suoi confronti come persona e come calciatore. Non e una brutta o una bella notizia, ma un dato di fatto. Se ci saranno decisioni in merito lo saprete".