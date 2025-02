Ufficiale Lo Shakhtar torna a fare shopping in Brasile: preso il classe 2006 Elias per 17 milioni

Un investimento decisamente importante quello compiuto dallo Shakhtar Donetsk per ingaggiare una giovane promessa della Fluminense. Si tratta diKauan Elias, punta centrale brasiliana classe 2006 acquistata dal club ucraino per ben 17 milioni di euro. Questo conferma il notevole occhio di riguardo dello Shakhtar per il mondo sudamericano, precisamente per il campionato verdeoro, dal quale sono nate stelle dal calibro di Douglas Costa, Fred, Fernando, Alex Teixeira e molti altri ancora.

Il comunicato ufficiale

"L'attaccante 18enne Kauan Elias si trasferisce allo Shakhtar Donetsk dal club brasiliano Fluminense. Il contratto con il giocatore è stato stipulato per 5 anni. Kauan Elias è cresciuto nell'accademia del Fluminense, squadra per cui ha giocato nelle formazioni giovanili e nella squadra U23 dal 2017. Il 25 maggio 2023 ha debuttato con la prima squadra. In totale, l'attaccante ha disputato 47 partite, segnato 8 gol e fornito 2 assist a livello professionistico (30 partite, 6 gol e 2 assist nella Serie A brasiliana, 7 partite in Copa Libertadores, 7 partite e 1 gol nel Campionato Carioca, 3 partite e 1 gol in Copa do Brasil). È stato vincitore della Copa Libertadores nel 2023. Dal marzo 2023, gioca per la nazionale brasiliana U17 (12 partite, 9 gol), con la quale ha vinto il Campionato Sudamericano U17 del 2023, risultando anche capocannoniere con 4 gol".