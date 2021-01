Lopetegui avvisa il Papu: "Sarà la più grande sfida della sua carriera, il posto non è assicurato"

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato dopo la vittoria in Copa del Rey contro il Valencia anche del nuovo acquisto del club andaluso, il Papu Gomez: "Cosa ci può dare? Innanzitutto è il benvenuto. Se lo abbiamo preso è perché è un giocatore che ci piace, ma a Siviglia affronterà la più grande sfida della sua carriera. Viene qui per aiutarci a migliorare. Questa è una squadra che sta lavorando bene. Viene per aiutarci e per competere con gli altri compagni, che stanno facendo bene e non gli renderanno la vita facile".