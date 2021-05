Man City-PSG, Guardiola ha un solo dubbio per la formazione titolare di stasera

Secondo il Manchester Evening News, l'unica posizione in discussione in casa Manchester United, in vista della sfida contro il Paris Saint-Germain, è quella del terzino sinistro. Zinchenko e Cancelo si contendono il posto. Per il resto Guadiola è pronto a confermare la stessa formazione schierata a Parigi. Unico assente della sfida il febbricitante Eric Garcia.