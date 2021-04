Man United-Granada, Solskjaer: "Tutto in palio. Dobbiamo farci trovare pronti"

Dopo il 2-0 dell'andata contro il Granada conquistato in Spagna dal Manchester United nei quarti di finale di Europa League, molti danno per scontato il passaggio del turno dei Red Devils, ma non il tecnico Ole Gunnar Solskjaer: "Sappiamo che il Granada verrà qui per dare tutto ciò che ha, quindi dovremo cercare di dominare la partita e tenere la palla in avanti. Li abbiamo visti contro il Barcellona e il Real Madrid e sappiamo che possono essere pericolosi. Se vengono a pressarci, dobbiamo farci trovare pronti. È tutto in palio".