Man United, Solskjaer: "Abbiamo dato tutto, non siamo riusciti a concretizzare"

Le parole di Solskjaer dopo Leeds-Manchester United 0-0.

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Soslkjaer ha commentato ai Microfoni di Sky il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro il Leeds: “Li abbiamo costretti ad adeguarsi a noi, ma anche noi ci siamo adeguati a loro perché sono una squadra unica. Da questo punto di vista, penso che abbiamo interpretato bene la gara. Abbiamo messo un grande impegno in campo, lavorando tanto e soprattutto nel secondo tempo abbiamo dato tutto. Purtroppo, non siamo riusciti a concretizzare”.