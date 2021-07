Manchester City, Guardiola: "È un momento di crisi, potremmo non comprare un attaccante"

vedi letture

Intervistato dall'emittente catalana TV3 il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è tornato a parlare del possibile arrivo di un attaccante centrale - Harry Kane e Erling Haaland i due nomi caldi - spiegando che la sua squadra potrebbe anche non acquistare nessuno viste le cifre che circolano in giro: "Ora abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres che nella posizione di falso nove ha fatto cose incredibili. E poi ci sono i giovani dell'Accademy dove spesso si gioca senza un vero bomber in avanti. Non so cosa succeder nel mercato, forse compreremo qualcuno, forse no. - continua Guardiola - A oggi non ci sono possibilità che arrivi un attaccante viste le cifre che circolano. Tutti i club sono in difficoltà a livello finanziario e noi non siamo un'eccezione".