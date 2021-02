Manchester City, Gundogan spiega il suo record di gol: "Forse sono più affamato"

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, parla alla vigilia della sfida contro l'Arsenal della sua stagione da record, in cui ha già segnato undici reti, quattro nelle ultime due uscite: "Onestamente non ho idea di cosa stia facendo di diverso - spiega il tedesco. - Mi sento solo come se giocassi in un ruolo più offensivo. Forse sono più affamato nell'arrivare negli spazi giusti. Provo solo ad aiutare i miei compagni nel modo migliore possibile, ma non solo in modo offensivo o difensivo. Provo ad esserci sempre, a vincere i duelli, bloccare i tiri: sto dove la squadra ha bisogno".